Florence + The Machine, tête d’affiche de l’édition unique de Rock Werchter Encore

Florence + The Machine, le groupe pop britannique dirigé par Florence Welch, se produira le dimanche 26 juin au festival Rock Werchter Encore. C’est ce qu’a annoncé l’organisation ce vendredi. Pour fêter le retour des festivals, une journée supplémentaire est ajoutée au calendrier : le Rock Werchter Encore. Ce tour de chauffe unique fera trembler et résonner les deux scènes du Festivalpark – Main Stage et The Barn. La liste complète des artistes sera annoncée prochainement.

Florence + The Machine a déjà joué plusieurs fois au Rock Werchter, notamment comme tête d’affiche en 2016. Le mois prochain, le célèbre groupe, connu notamment pour ses succès tels que « Dog Day’s Are Over », « You’ve Got The Love » et « Shake it out », sortira son nouvel album : « Dance Fever ».