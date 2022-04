Présidentielle 2022 en France: les résultats commune par commune et département par département via un outil interactif

Le vote blanc, qui permet d’exprimer un refus de choix, n’est pas reconnu en France. Depuis une loi de 2014, ces bulletins sont cependant décomptés séparément des votes nuls et annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Des résultats via un outil interactif

Dès 20 heures, le journal français de La Voix du Nord proposera un outil interactif qui permettra de découvrir les résultats de l’élection présidentielle française dans toutes les communes de France, ainsi que département par département. A découvrir ici.

Quels candidats seront au 2e tour du scrutin le 24 avril? Les premiers résultats seront publiés par la rédaction du Soir dans le direct ci-dessous, dès qu’ils seront connus et sans forcément attendre 20 heures. Retrouvez les dernières informations sur la présidentielle française sur www.lesoir.be.

– Dès minuit, retrouvez notre cahier spécial sur les résultats en version numérique sur https://journal.lesoir.be ou via notre application « Le Soir ». Et lundi en version papier en librairie.