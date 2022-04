150 millions à la signature, 40 millions par an: le PSG prêt à formuler une offre astronomique pour conserver Mbappé

C’est lors de l’émission Partizado de Cope que le consultant de la BBC a sorti ces chiffres. Selon lui, pour conserver le Français deux saisons de plus, le PSG aurait donc proposé 150 millions à la signature accompagné d’un salaire XXL de 40 millions par an. Mbappé avait évoqué, dimanche, de « nouveaux éléments » pour expliquer qu’il était toujours ouvert à une prolongation au PSG.

« Je n’ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix », avait-il confié. « Je réfléchis parce qu’il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n’ai pas envie de me tromper. J’ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j’avais pris ma décision, je le dirais, je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je le dis et je l’assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible. »