Coronavirus: la Belgique a été plus durement touchée que d’autres pays européens

La Belgique a été plus durement touchée que la moyenne quand on regarde le rapport entre le nombre de décès du au covid-19 et le nombre d’infections. C’est ce que révèle une nouvelle étude de l’Université de Gand, rapportée par le Nieuwsblad. Le Portugal et le Royaume-Uni arrivent aussi en haut du classement des pays les plus touchés.

En comparaison aux autres pays d’Europe occidentale, la Belgique a connu des pics de contaminations plus nombreux et plus longs, de sorte que nous avons eu proportionnellement davantage de décès dus au coronavirus. « Pendant la crise du covid-19, nous avons toujours regardé le nombre d’infections : les augmentations et les diminutions des chiffres. Dans notre étude, nous avons surtout examiné la gravité de la pandémie », explique John Crombez, chercheur en soins de santé belges à l’hôpital universitaire de Gand, ancien président de Vooruit et coauteur de l’étude.