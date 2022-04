Les travailleurs paient la facture depuis plus d’une décennie

Selon la FEB, « il faut être solidaire dans la souffrance ». Un discours surprenant, qui n’est pas en phase avec la situation économique au début de cette crise. En 2021, les entreprises sont parvenues à porter leurs marges bénéficiaires à des niveaux sans précédent. Pour la première fois, les marges bénéficiaires sont, globalement parlant, supérieures à 45 % – un record historique. Selon la Banque nationale belge (la BNB), les entreprises belges laissent loin derrière elles la concurrence des pays voisins. Seules les entreprises néerlandaises ont des marges bénéficiaires légèrement supérieures à 40 %. Le secteur le plus exposé à la concurrence, notre industrie, a vu ses marges bénéficiaires passer de 36 % en 2009 à 46 % en 2020. Un peu plus de la moitié de toutes les sociétés belges cotées en bourse augmentent leurs dividendes.

Côté travailleurs, la situation est moins rose. En Belgique, les salaires n’ont plus été augmentés – du moins pas en termes réels – depuis la crise financière de 2008. Les salaires ont augmenté, certes, mais après déduction de l’inflation, il ne reste plus rien de cette augmentation. Pourquoi est-ce surprenant ? Premièrement, parce que la productivité des travailleurs belges a augmenté depuis 2008. Par heure travaillée, ceux-ci rapportent plus pour l’entreprise, même en tenant compte des hausses de prix. Cette hausse de la productivité ne se reflète pas dans leurs salaires. Comme le démontre la BNB, cette augmentation de la productivité du travail se reflète dans les marges bénéficiaires. Deuxièmement, parce que, dans la zone euro, les salaires réels ont augmenté de 7 % en moyenne. Le pouvoir d’achat a donc fortement augmenté dans d’autres pays, alors que les travailleurs belges font du sur place depuis plus d’une décennie. Leur demander un effort supplémentaire, c’est donc faire preuve d’un cynisme malsain.

Dégradation de la compétitivité

Les marges bénéficiaires plus élevées laissent donc supposer que la position compétitive de nos entreprises est tout sauf dramatique. En outre, l’OCDE démontre qu’il n’existe actuellement aucun handicap salarial. Depuis 1996 – année de l’instauration de la loi salariale – les salaires belges ont augmenté de près de 4 % plus lentement que dans les pays voisins. Et ce, malgré une loi salariale qui, en principe, devrait garantir l’alignement de nos salaires. Un argument important de plus pour réformer la loi salariale. Bien sûr, une inflation plus élevée entraînera des coûts plus élevés. Mais quelque part, ce sont quand même les entreprises qui choisissent de les répercuter : sont-elles prêtes à renoncer à une partie de leur marge bénéficiaire ou vont-elles choisir de répercuter la hausse des coûts sur leurs prix, alimentant ainsi toujours plus l’inflation ? D’ailleurs, la part des coûts salariaux dans les coûts de production n’est généralement que de 11 %… On n’entend que peu parler de ces 89 % autres coûts quand il est question de compétitivité. À lire aussi Philippe Defeyt: «La fiscalité est un outil plus efficace et équitable»

Certains secteurs et entreprises spécifiques ne risquent-ils pas d’avoir des problèmes ? Il y a de fortes chances, oui. Des secteurs comme celui de l’alimentation vont sentir les conséquences de la pénurie de céréales et des hausses de prix y afférentes. Mais dans ce cas, une aide ciblée est appropriée, compte tenu des moyens du secteur et des entreprises. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs l’intention de prendre des mesures sur la base d’une étude de la BNB et en concertation avec les interlocuteurs sociaux. Même les régions ont déjà fait un effort.

Le problème, c’est l’inflation et non les salaires

Tant la BNB que des recherches universitaires, mais aussi le gouvernement lui-même, confirment qu’aujourd’hui l’indexation automatique est essentielle pour préserver le pouvoir d’achat des travailleurs. Et ce pas seulement d’un point de vue social, mais aussi d’un point de vue économique : en période d’incertitude économique, les revenus des ménages doivent être stables pour éviter une récession.

L’inflation élevée est un problème international, aggravée par la guerre en Ukraine. Une approche internationale et, à tout le moins, européenne s’impose, y compris par l’achat de gaz et d’électricité au niveau européen. Sans oublier qu’il y a aussi du pain sur la planche dans notre propre pays. L’inflation énergétique est beaucoup plus élevée en Belgique que dans les pays voisins. En un an, le prix de l’électricité a augmenté de 73 % en Belgique, de 13 % en Allemagne et de 5 % à peine en France. Comment est-ce possible ? Une des causes est la pratique (largement généralisée chez nous) des contrats d’énergie à tarif variable – alors que dans d’autres pays, il est surtout question de contrats à tarif fixe. D’autres pays réussissent généralement mieux à imposer des prix maximums. Il est donc grand temps de réglementer – bien plus et bien mieux qu’aujourd’hui – le marché de l’énergie. À lire aussi Paul De Grauwe: «L’indexation n’est pas, aujourd’hui, un danger»

Aujourd’hui, personne ne peut prédire l’évolution de la guerre en Ukraine, mais tout défaitisme économique est néfaste. La comparaison avec la stagflation du début des années 80 est boiteuse. Cette semaine encore, Paul Krugman, lauréat du prix Nobel, a affirmé que le problème de l’inflation est bien moins structurel et bien plus facile à résoudre que dans les années 1980. La situation budgétaire est également totalement différente : un déficit primaire de 3 % cette année contre un déficit primaire de 8 % au début des années 80. Et ni le gouvernement, ni les entreprises ne sont sur les genoux.

Une véritable solidarité

Côté organisations patronales, c’est toujours la même rengaine. A chaque crise – crise bancaire, Brexit, covid – l’on tire la sonnette d’alarme pour la compétitivité. Il y a deux ans, le covid-19 allait nous plonger dans une profonde et longue récession économique, si bien que les salaires ne pouvaient augmenter que très faiblement. Cette longue récession n’a jamais eu lieu. Au contraire, la reprise économique a été rapide, avec des marges bénéficiaires historiquement élevées. Et aujourd’hui, encore et toujours la même rhétorique. Never waste a good crisis pense-t-on sans doute à la FEB.