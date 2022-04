Henri Depireux, ancien Diable rouge, est décédé à l’âge de 78 ans

Selon la DH, qui annonce l’information, Henri Depireux, qui a porté le maillot de notre équipe nationale à plusieurs reprises, est décédé ce matin sur le coup de 10h30.

Il avait commencé à jouer en tant que milieu de terrain et attaquant au RFC Liège en 1963. Il aura également fait carrière en tant qu’entraineur-joueur au RJS Bas-Oha et au RFC Tilleur. Le 14 novembre 2015, il deviendra même entraîneur de Seraing avant de quitter le club quelques mois plus tard.