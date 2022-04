La phase classique va livrer ses verdicts en Pro League: Anderlecht et La Gantoise en quête du top 4

La 34e et dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football se tient samedi (18h30 et 20h45) et dimanche (tous les matchs à 18h30). A l’issue de celle-ci, on connaitra la composition des Champions playoffs, réservés au top-quatre, avec Anderlecht et La Gantoise encore en lice, et des Europe playoffs, pour les équipes classées entre la 5e et la 8e place.

Plusieurs verdicts sont déjà connus: l’Union Saint-Gilloise (74 points), qui recevra le Beerschot (18e, 16 points), finira cette première phase en tête et retrouvera l’Europe la saison prochaine, le Club Bruges (69 points), opposé à Malines, et l’Antwerp (62 points) l’accompagneront en Champions playoffs. Reste un ticket, que se disputeront Anderlecht (61 points, 17 victoires) et La Gantoise (59 points, 17 victoires). Anderlecht se déplacera à Courtrai (12e, 37 points), La Gantoise affrontera Oud-Heverlee Louvain (11e, 41 points). Les Mauves seront qualifiés en faisant le même résultat que Gand, les Buffalos doivent gagner et espérer une défaite ou un partage (ils compteraient une victoire de plus) bruxellois.