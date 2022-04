Padel: voici les joueurs belges qui disputeront le tournoi de Bruxelles

On en sait plus sur les wild-cards destinées à nos compatriotes pour le tableau final.

Le mercredi 4 mai s’annonce comme une journée « historique » pour le padel belge, avec les matchs planifiés d’au moins 7 joueurs de notre pays dans un tableau final d’un tournoi du World Padel Tour et, qui plus est, à Bruxelles. Par l’intermédiaire du Belgian Padel Tour, circuit belge sur lequel ils ont remporté trois tournois sur les trois épreuves qualificatives, Jérôme Peeters et Clément Geens ont décroché une wild-card pour intégrer directement le tableau final masculin et joueront le mercredi à l’occasion d’une journée « belge ». Chez les hommes, l’autre paire bénéficiant d’une wild-card est celle d’Alec Witmeur et François Azzola, a-t-on appris.

Côté féminin, notre compatriote Helena Wyckaert a obtenu l’un des précieux sésames et s’associera avec l’Espagnole Monica Gomez (83e au classement du World Padel Tour). Les Belges An-Sophie Mestach et Astrid Dierckx formeront également une paire dans le tableau final. D’autres wild-cards belges seront attribuées, tant chez les hommes que chez les femmes, par Padel by Tennis Vlaanderen pour intégrer le tableau de qualification qui se jouera dans le club de Yannick Carrasco à Vilvorde. Le tableau final, disputé au cœur de la gare maritime de Tour & Taxis, pourrait donc encore s’enrichir de certains joueurs locaux…