Henri Depireux, un «King» en quête de couronne

L’histoire du football regorge de joueurs et d’entraîneurs qui ont réussi la gageure d’être étiquetés aussi bien « Sang et Marine » que « Rouche ». Au sein de cette glorieuse galerie, Henri Depireux occupe une place particulière. Enfant de Rocourt où il a encore connu les dernières heures de gloire du RFC Liège dans les années 60 (avant le « revival » dans la seconde moitié des années 80 sous la direction de Robert Waseige), ce surdoué du ballon rond a aussi écrit quelques belles pages d’histoire du Standard et était un des cadres de l’équipe qui a réalisé le triplé historique avec René Hauss.