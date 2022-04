Edward Still avant le match face à Zulte: «On joue toujours pour gagner»

Dimanche, Charleroi va tenter de valider son ticket pour les Europe Playoffs. Face à Zulte Waregem, démobilisé, les Zèbres pourront se contenter d’un match nul. Ils peuvent même s’autoriser le luxe d’être battus si, dans le même temps, Genk ou Saint-Trond perdent des plumes. « En aucun cas, on ne va jouer pour un point. On a toujours disputé chaque match pour le gagner, même si on n’y est pas toujours parvenu. Et, quelques soient les circonstances, on sera encore focalisé pour jouer de la façon la plus convaincante possible sans tenir compte des résultats des autres. Notre seule intention, c’est de ne pas encaisser et de marquer le maximum de buts, comme on l’a fait face au Cercle », assure Edward Still, qui ne craint pas non plus une pression sur les épaules de ses joueurs.

Pour affronter les Flandriens, le coach carolo pourra compter, jusqu’ici, sur un effectif quasi au complet. Parmi les joueurs clés, seuls Jules Van Cleemput, touché au pied, reste aujourd’hui sur le flanc, en espérant être à 100 % pour aborder les Playoffs. Il faut y ajouter les absences des jeunes Anthony Descotte, Fabio Ferraro et Mehdi Boukamir. Néanmoins, d’autres joueurs présentent quelques petits bobos et la liste des joueurs ne sera communiquée que ce samedi. « Il y a en effet quelques doutes. Il y a eu pas mal de contacts lors des entraînements, ce qui a causé aussi quelques coups. Mais c’est toujours positif de voir cet engagement, surtout après notre défaite à Anderlecht », juge le coach carolo.