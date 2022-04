Au moins cinq absents pour le Standard, dont Bastien, à Saint-Trond

Luka Elsner sera privé, dimanche à Saint-Trond, des services de Gilles Dewaele, Samuel Bastien et Mathieu Cafaro, tous suspendus, mais aussi de Nicolas Raskin et Kostas Laifis, dont on savait depuis plusieurs semaines que leur saison était terminée. Mais ce n’est pas tout. Le T1 du Standard pourrait aussi ne pas pouvoir compter sur Merveille Bokadi, qui ne s’est pas entraîné jeudi et vendredi en raison de douleurs aux adducteurs ramenées de son stage avec la République Démocratique du Congo. Une décision le concernant sera prise samedi. Quant à Selim Amallah, victime d’une grosse migraine, il ne s’est pas entraîné jeudi et a bénéficié d’une séance individuelle vendredi. Lui aussi est incertain. « Cela fait beaucoup », dit Luka Elsner, qui va privilégier « des joueurs qui ont encore quelque chose à apporter ». Et l’un ou l’autre jeune, même si les Calut, Noubi, Mmaee, Canak et consorts évoluent avec les Espoirs, idéalement placés dans le top 4 pour permettre au Standard de disposer la saison prochaine d’une équipe en Division 1B. « Ce sera un match à enjeu du côté de Saint-Trond, mais on aura quant à nous la volonté de grappiller une place au classement et de bien finir la saison. Pour ce faire, on devra être à la hauteur sur le plan de la motivation et de la concentration ».