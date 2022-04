Présidentielle française: les dix temps forts de cette drôle de campagne

16 janvier 2020

Deux ans et demi avant la présidentielle, Marine Le Pen se déclare déjà candidate. « On ne s’improvise pas présidente, on s’y prépare », explique-t-elle lors d’une conférence de presse. Elle a retenu la leçon de 2017, quand elle était totalement passée à côté du débat face à Emmanuel Macron au second tour. C’est la troisième fois qu’elle cherche à conquérir l’Elysée.