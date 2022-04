Yves Frémion: «On censure beaucoup plus au XXIe siècle que jamais»

Chaque jour dans le monde, il se trouve des gens pour interdire. Des manifestations, des œuvres artistiques, des publicités, des dessins de presse. Et pour accuser leurs créateurs et leurs diffuseurs. Voire les emprisonner, les condamner, les torturer, les assassiner parfois. Des exactions du passé, dans ces temps de démocratie ? Pas du tout. Ces censures explosent et nous n’y prenons pas garde. Yves Frémion l’affirme : « En ce début de XXIe siècle, on a déjà censuré ou banni peut-être plus que pendant tout le siècle précédent. »