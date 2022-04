Lille: les résultats de l’élection présidentielle française 2022

Douze personnalités participent au premier tour de l’élection présidentielle française ce dimanche 10 avril 2022. Les 48,8 millions de Français inscrits sont appelés à faire un choix entre les candidats suivants en vue du 2e tour: Valérie Pécresse pour Les Républicains, l’actuel président Emmanuel Macron, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon pour La France insoumise, Eric Zemmour pour Reconquête, l’écologiste Yannick Jadot, Jean Lassalle de Résistons!, Fabien Roussel du Parti communiste français, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud de la Ligue ouvrière et Philippe Poutou pour le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Les bureaux de vote fermeront à 19h ou 20 h, en fonction des endroits.

Sur www.lesoir.be, la rédaction sera en mesure de publier des informations à la sortie des urnes dans le direct ci-dessous, sans attendre 20 heures. Quand précisément ? Quand l’information sera recoupée, fiable et sérieuse, tout simplement. Il ne s’agit pas pour « Le Soir » d’être le premier à tout prix, mais d’être pertinent en tenant compte que l’écart entre les candidats pourrait être serré et que les bureaux de vote fermeront à 19h (ou 20h dans les grandes villes). « Le Soir » est évidemment mobilisé sur l’événement, mais prudent comme l’exige la rigueur journalistique. Suivez les dernières informations en direct et retrouvez les résultats officiels des bureaux de vote de Lille sur le site du ministère de l’Intérieur français dès qu’ils seront publiés, au fil de la soirée/nuit électorale.