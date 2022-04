Guerre en Ukraine: l’«opération militaire spéciale», une réalité parallèle vue du fond de la Russie

Sourire franc et regard droit, Dmitrï Gloushko ne sort pas de son narratif. A Saransk, à une nuit de train de Moscou, les élites locales vivent dans les certitudes d’une réalité parallèle sur ce que, selon la litote officielle, le Kremlin nomme l’« opération militaire spéciale » en Ukraine. « Nous devons nous tourner vers des sources directes, dans ce cas, les discours du président Poutine », assure Dmitrï Gloushko dans son bureau boisé de recteur de la prestigieuse université d’Etat. « Il ne s’agit pas d’une guerre, car le but est la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, et non l’occupation de son territoire. Il est nécessaire de mettre fin au génocide mené depuis huit ans sur son propre peuple par le régime ukrainien. »