Guerre en Ukraine: l’épopée de Roman échappé de l’enfer de Marioupol par la Russie

Il a fallu dix jours et un passage traumatisant par la Russie au jeune homme, son amoureuse et sa mère pour arriver jusqu’en Belgique. « Cela fait des semaines que je vis comme si j’étais dans un rêve, enfin plutôt un cauchemar. »

C’est vous le journaliste qui voulez que je raconte mon histoire ? » Une histoire ? À l’origine, l’entretien avec Roman, 27 ans, ne devait durer qu’une poignée de minutes. Le temps d’expliquer comment il juge l’accueil que lui offre la Belgique où il a décidé de poser sa valise, au début du mois. « Bien sûr, vivre à l’hôtel, ce n’est pas le paradis mais c’est toujours mieux que d’être dans la rue. En plus, les chambres sont confortables. C’est juste que l’on ne peut pas cuisiner. Ce qui me touche le plus ici, outre la solidarité et la générosité de tous ceux que j’ai rencontrés, c’est le calme. Il faut avoir connu la guerre pour réaliser à quel point le calme est synonyme de paix. »