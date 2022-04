Présidentielle 2022 en France: qui peut voter, et quand?

Quelque 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche 10 avril pour départager les douze candidats en lice lors du premier tour de l’élection présidentielle française 2022. Le Conseil constitutionnel a validé les candidatures de ceux qui ont recueillis les 500 parrainages requis auprès des élus. Ils ont tous donné leur «consentement» et remis une déclaration de patrimoine. Voici leurs noms dans l’ordre officiel établi par tirage au sort: Nathalie Arthaud (LO), Fabien Roussel (PCF), Emmanuel Macron (LREM), Jean Lassalle (Résistons!), Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête!), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (écologiste), Valérie Pécresse (LR), Philippe Poutou (NPA) et Nicolas Dupont-Aignan (DLF).

Qui peut voter?

Les Français inscrits sur les listes électorales pourront voter à la présidentielle, y compris ceux installés à l’étranger, qui étaient près d’un million en 2017. Le vote commence dès samedi dans les Antilles françaises, en Guyane (Amérique du Sud), à Saint-Pierre et Miquelon (archipel français d’Amérique du Nord) et en Polynésie française (Pacifique Sud). Traditionnellement, les Français découvrent le visage du président élu sur les écrans de télévision à 20H00. Dimanche, les bureaux de vote seront ouverts partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes.