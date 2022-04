Podcast - Quels sont les enseignements de la campagne présidentielle 2022? « Grand angle », c’est le podcast de décryptage de l’actualité par « Le Soir ». Les journalistes de la rédaction prennent du recul pour expliquer, raconter ou démystifier un sujet qui fait l’actualité.

Par Pierre Fagnart Publié le 8/04/2022 à 16:05 Temps de lecture: 1 min

Dimanche à 20h, les Français sauront. Ils connaîtront les noms des deux candidats qui s’affronteront lors du deuxième tour de l’élection présidentielle.

Les sondages tendent vers un duel Emmanuel Macron – Marine Le Pen, mais rien ne semble joué tant l’abstention pourrait être importante.

Pour faire le bilan et tirer les enseignements de cette campagne, on a réuni Marine Buisson, cheffe adjointe du service Monde et Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris.