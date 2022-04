Présidentielle 2022: jusqu’à quelle heure les bureaux de vote seront-ils ouverts?

Le premier tour de la présidentielle française 2022 a lieu dimanche et le second, deux semaines plus tard, le 24 avril, en pleines vacances de printemps. Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Les bureaux de vote seront ouverts partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes.

Les législatives se dérouleront dans la foulée avec un premier tour le 12 juin et un second le 19 juin.