Présidentielle 2022: le mode d’emploi de l’élection en 6 questions

Pourquoi le premier tour a-t-il lieu ce dimanche ?

Le premier tour de la présidentielle 2022 a lieu dimanche et le second, deux semaines plus tard, le 24 avril, en pleines vacances de printemps. Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. En effet, le mandat d’ Emmanuel Macron s’achève officiellement le 13 mai prochain. La loi impose que son successeur soit élu dans les 35 jours qui précèdent cette date, et que le 2e tour ait lieu 14 jours après le premier. Il était difficile de concevoir un 2e tour le 1er mai, étant donné les défilés traditionnels des syndicats à l’occasion de la Fête du Ttravail. C’est donc la date du 10 avril qui a été retenue pour ce premier tour.

Jusqu’à quelle heure les bureaux de votes seront-ils ouverts ?

Les bureaux de vote seront ouverts partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes.