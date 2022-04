Conférence sur l’avenir de l’Europe: «Je serais heureuse que certaines de nos recommandations se concrétisent»

La Conférence sur l’avenir de l’Europe touche à sa fin. Citoyens et élus sont réunis à Strasbourg pour finaliser les recommandations à l’Union européenne. Avec cette question, en filigrane : quel en sera le suivi ?

C’est une expérience incroyable, la meilleure de ma vie. » Wiktoria Tyszka-Ulezalka ne regrette pas d’avoir dit oui à la voix, dans le téléphone, qui lui demandait si elle souhaitait participer, en tant que citoyenne tirée au sort, à la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Au cœur du Parlement européen, à Strasbourg, vendredi, alors que le processus touche à sa fin, l’enseignante polonaise affiche un brin d’émotion. « J’ai pu apprendre tant de choses sur l’Europe, à hauteur de citoyen. Où ailleurs qu’ici aurais-je pu rencontrer autant de gens ? » Surtout, poursuit-elle, « si une petite fraction de mon travail, un mot, une phrase, peuvent servir, plus pour moi, je suis trop vieille, mais pour mes enfants, et mes petits-enfants ». Et d’insister : « J’ai connu les années communistes. Notre situation d’aujourd’hui, dans l’Europe, est tellement différente… Je ferai tout pour ne pas la perdre. » Même si le gouvernement polonais actuel lui « fait honte », elle garde espoir.