Mauvaise nouvelle pour Romelu Lukaku: le Diable rouge est incertain pour le déplacement de Chelsea à Southampton

Outre Lukaku, Hakim Ziyech est aussi incertain alors que Callum Hudson-Odoi est lui bel et bien forfait. «Romelu Lukaku et Hakim Ziyech n’étaient pas présents à l’entraînement hier (jeudi, ndlr) et nous allons devoir observer s’ils sont capables de participer à la session du jour. Nous avons besoin de leur faire passer ce test pour savoir s’ils peuvent jouer samedi», a précisé Tuchel vendredi en conférence de presse.

L’ancien T1 du Paris Saint-Germain s’est toutefois voulu rassurant concernant le Diable Rouge. «Romelu a des douleurs au tendon d’Achille. Ce n’est rien de grave mais assez douloureux pour lui.»