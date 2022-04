RadioLondres: le dispositif du «Soir» pour diffuser les résultats de la présidentielle

Quand précisément ? Quand l’information sera recoupée, fiable et sérieuse, tout simplement. Il ne s’agit pas pour Le Soir d’être le premier à tout prix, mais d’être pertinent en tenant compte du fait que l’écart entre les candidats pourrait être serré et que les bureaux de vote fermeront à 19 heures (ou 20 heures dans les grandes villes). Le Soir sera évidemment mobilisé sur l’événement, mais prudent comme l’exige la rigueur journalistique.

L’effort du journal sera, quoi qu’il arrive, exceptionnel ce dimanche avec un direct ouvert sur notre site et notre application dès le matin dans lequel les journalistes du Soir suivront l’actualité de cette journée particulière.

Podcast - Quels sont les enseignements de la campagne présidentielle 2022?

Et sur le terrain, outre notre envoyée permanente à Paris, Joëlle Meskens, trois envoyés spéciaux – Véronique Lamquin, Lorraine Kihl et Bernard Demonty – seront présents dans les QG des principaux candidats. Et à la rédaction, l’ensemble de l’équipe sera mobilisée pour alimenter nos supports numériques, fournir des vidéos et un podcast, et éditer le cahier spécial du journal de lundi. De quoi vous permettre de comprendre les enjeux de ce scrutin fondamental pour la France, mais aussi, plus que jamais, pour l’Europe.

En attendant dimanche soir, nous vous invitons évidemment à (re)lire notre série présidentielle, les visages de France, qui permet de comprendre les thèmes principaux de la campagne à travers nos grands reportages dans l’Hexagone sur www.lesoir.be.

