Le débat de notre émission «En attendant le match»: Eden Hazard et Romelu Lukaku, transférables ou invendables? (vidéo)

Les semaines passent et la situation ne s’améliore guère pour deux ‘tauliers’ de l’équipe nationale belge, à savoir Romelu Lukaku et Eden Hazard. Le nº7 du Real Madrid a récemment été opéré à la cheville et son retour n’est pas encore à l’ordre du jour. De son côté, Romelu Lukaku doit se contenter d’une place de joker, de réserviste de luxe à Chelsea.

Dans notre talk foot, en collaboration avec VOO Sport et RTL Sport, le débat a tourné autour de l’avenir de ces deux Diables rouges. Jean-François Remy, Emiliano Bonfigli et Guillaume Raedts ont donné leur point de vue.

Pour rappel, en semaine, la Gazzetta dello Sport a affirmé que Big Rom avait contacté l’Inter pour envisager un retour à Milan. Le quotidien espagnol AS a, pour sa part, évoqué le plan du Real Madrid pour se séparer du joueur belge (prêt pour qu’il retrouve du temps de jeu afin de le revendre à un bon prix à l’été 2023).