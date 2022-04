Guerre en Ukraine: la longue traque des crimes de guerre

La distinction entre combattants et non-combattants dans les conflits armés est une notion relativement neuve, comme l’est la possibilité de poursuivre certains actes de guerre au niveau supranational.

Les auteurs et instigateurs d’exactions commises à l’encontre de civils en Ukraine auront-ils un jour à répondre de leurs actes ? La plupart des dirigeants du monde le clament aujourd’hui avec force, et la Cour pénale internationale a annoncé l’ouverture d’une enquête sur d’éventuels crimes de guerre. D’autres se montrent cependant plus sceptiques, exemples historiques à l’appui…

D’un point de vue juridique, la question est en tout cas « recevable ». Il existe en effet un ensemble de règles internationales, de « lois de la guerre », qui ont pour objet de fixer ce que l’on peut et ne peut pas faire dans un conflit armé – et s’en prendre à des non-combattants fait partie de la seconde catégorie. Par ailleurs, nombre de familles de victimes pourront assurément justifier d’un « intérêt » à demander justice – à charge d’un juge de dire si leur action est bien ou mal fondée.