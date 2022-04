Coronavirus: un nouveau variant détecté au Royaume-Uni

L’OMS a déjà indiqué qu’il pourrait être 10 % plus contagieux que le BA.2, variant aujourd’hui majoritaire en Belgique. Mais des études plus approfondies seront nécessaires pour confirmer ce point.

Comme Omicron, on retrouve des symptômes déjà connus et similaires à un rhume comme le nez qui coule, des éternuements et des maux de gorge. De légers symptômes de fièvre, maux de tête et de douleurs musculaires sont également possibles.