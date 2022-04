Jelle Vanendert sur Philippe Gilbert: «Il méritait de profiter de sa dernière saison»

Pour trouver sa voie dans l’enchevêtrement des monts, hérissés entre talus herbeux et champs cultivés, entre Berg en Terblijt et Valkenburg, le GPS lui est inutile.

Les routes étroites de l’Amstel Gold Race, l’empilement un brin anarchique des Fromberg, Keutenberg, Loorberg, Kruisberg et Cauberg, ficherait le tournis à plus d’un cyclosportif égaré au cœur du Limbourg néerlandais. Mais Jelle Vanendert, qui avait fait de ces chemins tortueux ses parcours d’entraînement dès la catégorie juniors, connaît ces bosses entrelacées par cœur. « Ma boussole, c’est la mémoire ». Ce dimanche, il s’en servira pour promener quelques invités VIPS de l’équipe Lotto-Soudal sur le parcours de la seule classique néerlandaise du calendrier WorldTour, course printanière qu’il a terminée deux fois à la 2e place (en 2012 derrière Enrico Gasparotto et en 2014 dans le sillage de Philippe Gilbert). Une manière de garder le contact avec ce microcosme si particulier alors qu’il a raccroché en fin de saison 2021, au bout de dix-sept années dans le peloton pro.