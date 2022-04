Dante Vanzeir, un retour tant attendu à l’Union

Le 19 février dernier, Dante Vanzeir assénait un violent coup de poing au visage du défenseur carolo Valentine Ozornwafor. La sanction disciplinaire ne s’était pas fait attendre : l’attaquant belge avait écopé de huit matches de suspension dont cinq ferme. Une nouvelle que le jeune joueur de 23 ans avait tout d’abord dû digérer. « Les lendemains de l’annonce de sa suspension n’ont pas été simples pour lui mentalement », explique son coach. « Le plus important était avant tout de le rattraper mentalement avant de le rattraper physiquement ou tactiquement. On lui a donné une semaine de libre pour qu’il se change les idées et il est parti à l’étranger. C’était la meilleure des choses à faire car il nous est revenu souriant, comme à son habitude. Les semaine suivantes, il a travaillé normalement. »