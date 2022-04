Météo: l’IRM lance une double alerte jaune

La partie la plus active glissera sur le sud du pays. Ainsi, les cumuls de précipitations entre jeudi soir et vendredi soir pourraient atteindre 25 à 30 l/m2 dans l’extrême sud du pays (province du Luxembourg). En conséquence, une alerte jaune est en application dans cette province jusqu’à samedi matin, 2h.

Conditions glissantes

Des chutes de neige ou de neige fondante se produisent actuellement sur l’Ardenne au-dessus de 300 ou 400 m. La nuit prochaine, le temps redeviendra plus sec mais des plaques de glace se formeront par endroits. Dans ces régions, les routes pourront être glissantes et dangereuses jusqu’à samedi matin. Une alerte jaune a été déclenchée dans les provinces de Liège, Hainaut et du Luxembourg jusqu’à 9h ce samedi.