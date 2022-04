Guerre en Ukraine: l’horreur et la peur de fuir, à la gare de Kramatorsk

Ils attendent de fuir. Sur un quai de gare, serrés les uns contre les autres. On a vu ces images à Kiev, à Lviv… Mais à Kramatorsk, une bombe est tombée sur la foule, à 10h30 ce vendredi. Eparpillant les corps et semant la mort. La guerre en Ukraine est froide, sanglante. L’attaque de ce vendredi atteint (une fois encore, dirait-on) des sommets de cynisme. Car les Ukrainiens de cette ville de l’est voulaient éviter l’attaque de grande ampleur pressentie dans les prochaines heures, les prochains jours. Les autorités ukrainiennes leur avaient conseillé de trouver refuge à l’ouest. Après avoir quitté le nord du pays, laissant la capitale enfin souffler après des semaines de siège, les troupes russes ont juré concentrer leurs « efforts » sur l’est du pays. Et donc les oblasts (régions) de Louhansk et Donestk, où se trouve Kramatorsk.