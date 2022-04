Des médicaments manquants en pharmacie

Alors que nous vivons un début de printemps encore hésitant, de nombreux cas de grippe se sont ajoutés aux contaminations dues au covid et à des refroidissements saisonniers. Ce qui a poussé de nombreux Belges dans les pharmacies. Sauf que dans certaines d’entre elles, on explique manquer de médicaments pour soigner ces symptômes. C’est le cas au sein de la pharmacie Grand-Place à Tournai. « Depuis trois semaines, on constate beaucoup de manquants dans ce que l’on prescrit énormément, comme des anti-rhumes ou traitements pour aérosols », nous explique la gérante. Même constat dans la pharmacie Saint-Géry à Bruxelles où, depuis un mois, « on manque notamment de médicaments pour soigner la fièvre, comme des Nurofen et Perdolan. Surtout des traitements pour enfants », détaille-t-on. Et à la Pharmacie des 4 coins à Namur, « c’est d’anti-fièvre pour les enfants que l’on manque en ce moment ».