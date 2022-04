Luka Elsner dévoile le programme du Standard après ce week-end: «Dix semaines de préparation en deux temps»

Au retour de ce court déplacement en terre limbourgeoise, le coach franco-slovène laissera ses joueurs souffler. « Trois jours au minimum », dit-il, avouant qu’il pourrait en ajouter un ou deux en fonction du verdict du match de dimanche. « C’est important d’avoir une vraie coupure pour se libérer du poids de cette saison ». Avant de reprendre le travail jusqu’au 13 mai, avec deux matches amicaux à disputer, programmés le 22 avril face à Virton et le 29 avril contre Roda, et un vrai travail de fond à effectuer. « On va mettre les bouchées doubles pour gagner du temps et tout mettre en œuvre pour que la saison prochaine se passe mieux… »

Au programme, quatre semaines de travail d’ici au 13 mai, quatre semaines de congé (sauf pour les internationaux qui seront sur le pont du 29 mai au 13 juin) et six semaines de préparation estivale à partir du 13 juin. « On aura donc dix semaines de préparation, en deux temps », indique Luka Elsner. « Réussir cette première période me tient terriblement à cœur ». Même s’il ne sera sans doute plus au poste la saison prochaine. « J’ai une conscience professionnelle et je veux faire le travail au maximum pour donner à ce groupe l’opportunité de réaliser une saison différente, avec ou sans moi, peu importe. Ce serait un mauvais choix de ma part de bâcler le travail, si la décision est de repartir avec le staff en place. Et si ce n’est pas le cas, j’ai envie que les personnes qui viendront par la suite puissent faire correctement leur travail et repartir sur de meilleures bases ».