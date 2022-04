Louer meublé ou non meublé? Ce qu’il faut savoir pour se décider

Voilà une réflexion qu’entameront peut-être les futurs locataires à la recherche d’un nouveau chez-soi. Au milieu des petites annonces et des loyers proposés pas toujours bon marché, vaut-il mieux se concentrer sur les appartements meublés, évitant ainsi les coûteux investissements dans le mobilier, ou s’équiper soi-même ? Pour répondre à la question, il faut se balader sur les sites de petites annonces et sortir sa calculette. Premier constat, somme toute logique : le loyer mensuel d’un bien meublé est plus élevé que celui d’un appartement vide. « En général, c’est 10 à 20 % plus cher. Cela varie selon la qualité des équipements et des meubles. Certains propriétaires sont passionnés et meublent le bien avec beaucoup de caractère », constate sur le terrain Inès Fonsny, directrice location chez Latour & Petit.