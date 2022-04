Présidentielle française: la campagne se termine avec des fissures dans le «front républicain» (direct)

Juste avant le premier tour de dimanche, la candidate LR Valérie Pécresse a annoncé qu’elle ne donnerait « pas de consigne » de vote pour le second tour, qui pourrait opposer Emmanuel Macron à Marine Le Pen à en croire les enquêtes d’opinion. Ses déclarations interviennent à un moment où le chef de l’Etat sortant est plus que jamais talonné dans les sondages par la candidate du Rassemblement national, deuxième à bonne distance de Jean-Luc Mélenchon.

Emmanuel Macron recueille 26 % d’intentions de vote pour les instituts Elabe, OpinionWay et Ifop Fiducial, 26,5 % selon Ipsos Sopra Steria et 27 % d’après l’étude de Harris Interactive. Mme Le Pen est donnée à 22 % par OpinionWay, 23 % par Ipsos, 24 % pour l’Ifop et Harris Interactive et 25 % pour Elabe.

18:16 - François Hollande réaffirme son soutien à Anne Hidalgo.