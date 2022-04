A Arlon, on croise les doigts pour Ferrero, le monstre chocolatier

L’usine d’Arlon est une des plus importantes du groupe et produit chaque jour des millions de friandises. La fermeture temporaire de l’usine inquiète. Un millier d’emplois sont concernés.

A Arlon, dans le sud de la province de Luxembourg, Ferrero est un monstre discret installé dans le zoning à la sortie de la ville vers Luxembourg, à la rue… Pietro Ferrero. C’est le plus important employeur privé puisque l’on tourne entre 800 et 1.200 personnes, dont un certain nombre de Françaises et de Français voisins, majoritaires lorsque l’usine engage des intérimaires selon les saisons et les rythmes de fabrication. « C’est dire si la fermeture temporaire inquiète pour le moyen terme », commente la déléguée CSC du secteur alimentation, alors que le dialogue social était bon.