Guerre en Ukraine: l’intense (et épineuse) mobilisation de la justice internationale

Du jamais vu ». De mémoire de juriste, la fulgurance de la guerre en Ukraine et la volonté de rendre justice qui l’accompagne sont tout bonnement sidérantes. « On a un conflit en cours, auquel on ne peut pratiquement pas accéder. Tout le monde le documente sans avoir le temps de vérifier précisément les faits. Et on parle déjà de justice, on qualifie les faits… Personne n’a commencé à ouvrir des enquêtes en Syrie en 2011 », témoigne Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale et fondatrice de Wwow, ONG luttant contre les violences sexuelles. « Je n’ai pas souvenir d’une telle pression multimensionnelle, détaille Muriel Ubéda-Saillard, professeure de droit international à l’Université de Lille. Entre les sanctions économiques, diplomatiques, les recours contentieux croisés... Une réponse pareille, c’est assez exceptionnel ».