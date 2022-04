David Goffin n’avait plus gagné trois matches d’affilée depuis avril 2021 à Monte-Carlo: «Je vais tâcher d’aller plus loin, car j’en veux plus!»

Et pour cause. C’est la première fois depuis un an que le Liégeois, 31 ans, réussit à gagner trois matches d’affilée sur le circuit.

« Je suis là pour essayer de jouer le plus de matches possibles », a-t-il expliqué. « C’est le premier tournoi sur terre battue de l’année et je voulais donc surtout essayer d’avoir le plus de temps de jeu possible et d’enchaîner des matches. J’avoue que j’aurais préféré gagner un peu plus vite », a-t-il souri, « car ce fut un nouveau match dur, mais j’essaie surtout de m’accrocher, d’être présent mentalement. Et le jeu va finir par suivre, avec les heures passées sur le court, avec les frappes, avec les victoires. On le voit aujourd’hui et cette semaine. Cela se passe de mieux en mieux. Commencer de cette manière la saison sur terre battue est très encourageant. »

Ce samedi, David Goffin tâchera de continuer sur sa lancée pour atteindre la finale, sa première depuis sa victoire au tournoi ATP 250 de Montpellier, en février 2021. De l’autre côté du filet, il retrouvera un autre ’terrien’, en la personne de l’Argentin Federico Coria (ATP 60), 30 ans, finaliste l’été dernier sur la terre battue de Bastad.