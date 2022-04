Présidentielle française: pourquoi la campagne s’interrompt à minuit ce vendredi

C’est la règle en France. A la veille d’une élection, le silence doit porter conseil aux citoyens. La drôle de campagne doit donc s’interrompre ce vendredi soir à minuit, avant le premier tour de la présidentielle dimanche. Plus de meeting, plus de débats, plus de spots télévisés. Rien que des discussions privées et des introspections intimes avant de trancher dans l’isoloir pour l’un des douze candidats.

Les douze candidats au premier tour de la présidentielle française achèvent donc leur campagne vendredi, tandis que semble se profiler un duel serré entre le chef de l’Etat sortant Emmanuel Macron et sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen.