Une scène insolite lors du Tour du Pays basque: deux coureurs franchissent la ligne d’arrivée... à pied! (vidéo)

Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) a pris la tête du classement général du Tour du Pays basque (WorldTour) après sa troisième place dans la cinquième étape, remportée vendredi par l’Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) après 163,8 km entre Zamudio et Mallabia. Par la même occasion, Remco Evenepoel détrône donc le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), alors qu’il ne reste plus qu’une étape à disputer.

Alors qu’ils étaient à la lutte dans la montée finale, le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ont en effet connu une drôle de fin de course. Après un contact, les deux hommes ont chuté de leur vélo. Mais, dans une telle pente et après plus de 160 kilomètres de course, remonter en selle est tout sauf évident. Les deux coureurs ont donc décidé de terminer l’étape... à pied, en poussant leur vélo !