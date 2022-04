La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Standard-Charleroi, destins croisés»

Venanzi s’en va, Bayat s’émancipe

Il y a quelques années quand le visage pourpre et un peu poupon de Bruno Venanzi est apparu comme celui du futur patron du Standard, c’est tout un club, une ville, des supporters fanatiques qui ont crié victoire. Et confiance en l’avenir. On allait voir ce qu’on allait voir. Avec un patron liégeois fortuné, supporter de longue date, « rouche » jusqu’au bout des ongles… Après une présidence de Roland Duchatelet, qui disposait de plus de moyens encore, mais qui était avant tout un homme d’affaire avec un business modèle, c’était le retour à l’affectif « rouche ». Il faut dire que ce n’était pas évident de succéder au madré Luciano qui avait quand même mis dix ans à recueillir les fruits d’investissements qui n’étaient pas ou très peu le sien, mais celui du regretté Louis Dreyfus.