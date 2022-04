Six mois après son licenciement du Standard, Mbaye Leye sort du silence: «Dès le départ, ma situation était compliquée...»

Depuis sa mise à l’écart au Standard, Mbaye Leye avait donc opté pour le silence. Aujourd’hui, il revient sur sa période liégeoise. En évitant de régler ses comptes avec l’un ou l’autre.

Mbaye Leye, vous avez été très discret depuis votre départ du Standard. Que devenez-vous ?

Je profite de ma famille car je ne l’ai pas beaucoup vue que ce soit en tant qu’adjoint de Preud’homme ou comme T1. Je vais plus souvent au Sénégal voir ma maman et pour y développer un projet de villas d’hôtes qui va permettre aux gens de venir découvrir le pays. En plus, RTL-TVi me donne la possibilité de commenter des matches et de voir le foot de haut niveau.