Dans la roue de Phil: «Je suis peut-être subjectif quand je parle du Cauberg…»

Une des particularités de l’Amstel Gold Race est de proposer plus de 250 kilomètres dessinés dans un périmètre très restreint. J’ai toujours été fasciné par ce parcours ébauché sur un mouchoir de poche autour de Valkenburg, la ville limbourgeoise qu’on aborde dans tous les sens. Nous allons en effet utiliser les mêmes routes toute la journée, certaines fois dans un sens, et puis dans l’autre.

Un enchevêtrement unique de chemins semblables qui nécessite une bonne lecture de la course et c’est sans doute ce qui me plaît le plus dans cette épreuve. Les grandes lignes droites ne sont pas légion autour de Valkenburg, une ville très agréable, charmante. Je suis peut-être subjectif à cet égard puisque c’est au-dessus du Cauberg que j’ai signé quelques-unes de mes plus belles victoires dont, évidemment, l’inoubliable championnat du monde.