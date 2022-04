Remco Evenepoel: «Fier de rivaliser avec les grands!»

Nouveau leader au Pays Basque, le Belge a pris ses responsabilités, il a osé attaquer Roglic et Yates. Avec deux secondes d’avance sur Martinez rien n’est fait mais il pourrait être le 2e Belge à remporter la course, 94 ans après Maurice Dewaele !

La dernière fois que Remco Evenepoel avait porté un maillot de leader sur une course WorldTour, c’était au Tour de Pologne, en 2020… une semaine avant sa terrible chute dans le Mur de Sormano au Tour de Lombardie. C’est dire que, depuis, l’homme a souffert, bataillé, travaillé pour revenir à son meilleur niveau. Car le Pays Basque, ce n’est pas le Tour de Pologne. Cette épreuve extrêmement exigeante est la plus dure des courses d’une semaine. Rien n’est gagné, toutefois, il reste une étape et sept ascensions entre Eibar et Arrate ce samedi mais le moral du Brabançon est évidemment au zénith.

Remco Evenepoel, quelle émotion ressentez-vous ?