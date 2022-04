Affaire Kinder: pourquoi l’Afsca a fermé l’usine Ferrero d’Arlon

Ces vacances de Pâques 2022 resteront gravées dans les mémoires comme ce moment particulier où les autorités sanitaires belges ont contraint le géant italien Ferrero, troisième producteur mondial de chocolat et de confiserie, à mettre sa méga usine d’Arlon à l’arrêt. Et aussi à rappeler l’ensemble des œufs Kinder qui y ont été confectionnés – et plus seulement quelques lots bien ciblés. Cette décision, qui fait l’effet d’une bombe dans le secteur alimentaire en Belgique et bien au-delà de ses frontières, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire l’a prise en raison d’une rupture de confiance avec l’entreprise d’origine piémontaise.