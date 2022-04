Grand favori de l’Amstel Gold Race, Mathieu van der Poel accapare les étoiles

Vainqueur du Tour des Flandres, le Néerlandais s’impose en grand favori d’une Amstel Gold Race qui retrouve une partie de ses habitudes après une édition en circuit. Sans Wout van Aert, son vainqueur sortant et une semaine plus tôt qu’usuellement.

Avec lui, il n’est même plus question d’étiquette. Plutôt d’une pancarte clignotante, aveuglante et presque arrogante tant Mathieu van der Poel s’impose en grandissime favori de l’Amstel Gold Race. Pas que cette observation ait jamais paralysé ses envies ou bridé ses mouvements mais, clairement, le Néerlandais débarque en ogre absolu dans son Limbourg, sur une classique qu’il a déjà remportée, il y a trois ans. Tout frais lauréat du Tour des Flandres, le leader d’Alpecin va forcément déchaîner foule et fureurs « oranje » sur un tracé piégeux, écrit dans la malice et la multiplication des changements de direction, des petites routes qui serpentent et s’avalent, parfois, dans les deux sens tant la blonde hollandaise concentre son activité et ses trente-trois (!) difficultés sur une zone géographique réduite.