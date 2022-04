Guerre en Ukraine: Borodyanka, le calvaire d’une ville écrasée par les airs

Située à environ 40 km au nord-ouest de Kiev, Borodyanka, une petite ville sans histoire, a subi les pires destructions dans la région de la capitale. Elle a été massivement bombardée par les airs, ses immeubles se sont effondrés et 26 corps ont été retrouvés dans les ruines. Un bilan qui devrait s’alourdir.

Par Stéphane Siohan et Stéphane Siohan, correspondant à Kiev

D’ordinaire, entre les marais et les forêts de Polésie, quand le printemps revient, les cigognes pointent le bout de leur bec et installent leur nid en haut des arbres ou des pylônes, dans des bourgades de passage qui tiennent à la fois de la ville et du village. Le cycle de la vie. Borodyanka, 13.000 habitants, a même mis l’échassier sur ses armoiries. Mais en ce mois d’avril, les nids sont vides. Les arbres décapités. Des corbeaux font résonner leur chant lugubre dans l’air froid de l’hiver finissant. Cette année, au mois de mars, des oiseaux de feu ont semé la mort à Borodyanka.