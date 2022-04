BNXT League: le Spirou s’impose en surclassement, Limburg United in extremis, Liège battu de peu

Charleroi a dominé les débats et s’est montré, avec 51% de réussite au tir, bien plus précis que son adversaire (36%). Rafael Lisboa a terminé la partie avec 16 points, le meilleur total, ajoutant 7 passes et 2 rebonds à ses statistiques.

Dans le même temps, Limburg United a fêté la prolongation de contrat d’un an de son capitaine Cliff Hammonds par une victoire 75-74 contre Yoast United.