Avec Thorgan Hazard et Axel Witsel, le Borussia Dortmund se remet sur les rails en gagnant à Stuttgart

En première mi-temps, Dortmund a pris l’avantage grâce à u but de Julian Brandt (0-1, 12e), monté quelques instants plus tôt à la place de Giovanni Reyna. Les ennuis liés aux blessures se sont poursuivis et Dahoud a également dû être remplacé à la 36e minute par Axel Witsel.

Brandt s’est offert un doublé en deuxième période, offrant une avance confortable au Borussia pour aborder sereinement les 20 dernières minutes (0-2, 71e). Stuttgart n’est pas parvenu à faire douter les visiteurs qui s’en sont allés avec les 3 points.