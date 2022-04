Les nouveaux investisseurs du Standard ne se cachent pas: ils veulent «construire une équipe pour jouer l’Europe chaque année»

Tout d’abord, Josh Wander, le co-fondateur de la société américaine, a rappelé que la priorité absolue, la première année, était de retrouver une stabilité financière : « C’est la priorité absolue. Et je pense que le timing est bon, dans ce cas-ci, car la saison se termine et cela nous laisse du temps pour prendre un peu de recul et avoir une vue d’ensemble dans l’objectif de créer un processus qui fonctionne. Juan Arciniegas (NDLR : le directeur général de 777 Partners) travaille sur l’engagement d’un nouveau directeur général et financier pour amener un management qui est capable de gérer le futur du club. »

Dans une interview accordée à nos confrères de la DH et du Het Belang Van Limburg de l’autre côté de la frontière linguistique, les nouveaux investisseurs du Standard, 777 Partners, n’ont éludé aucun sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur projet semble ambitieux et devrait plaire aux supporters des Rouches.

Les nouveaux hommes forts du Standard tiennent aussi à conserver une véritable ambition sportive. « C’est difficile de faire de promesses sur des performances sportives, mais ce qu’on veut, c’est construire une équipe capable de jouer l’Europe chaque saison et un jour la Ligue des champions à nouveau », avoue Josh Wander. « Une fois que ce sera stable financièrement, le sportif suivra. Concernant la saison prochaine, on rencontrera les joueurs lors de notre prochaine venue, après le closing. Mais on a déjà des gens qui travaillent sur ce qui est nécessaire pour la saison prochaine. Dans les mois à venir, vous allez voir beaucoup d’activité. »

Des prêts entre les clubs du réseau construit par les Américains pourraient très bien avoir lieu dans les prochains mois : « On veut faire ce qui est le mieux pour chaque club. Si cela passe par le prêt d’un joueur à un autre, sans avoir un impact négatif sur une équipe, mais en renforçant une autre, c’est OK. Il est parfois préférable de se débarrasser d’un joueur pour pouvoir en acquérir un autre. »

Autre dossier qui tient à cœur aux fans du Standard : le stade. Et le projet est loin d’avoir été abandonné ! « On va mettre notre propre équipe immobilière dessus pour voir ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré. On va voir ce qui a le plus de sens, mais le projet qui nous a été présenté nous a impressionnés. »