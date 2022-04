Voici pourquoi certains produits pourraient bientôt disparaître de nos supermarchés

La Fédération de l’industrie alimentaire belge prévient : si les magasins n’achètent pas les produits plus cher, les industries devront réduire ou suspendre leur production. Des pénuries seraient alors à attendre dans les rayons.

Selon une enquête de la Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, quatre entreprises sur dix indiquent qu’elles pourraient temporairement réduire ou suspendre leur production dans les prochaines semaines.

« En cause, l’explosion des coûts à quatre niveaux : les matières premières, l’énergie, les emballages (carton, aluminium, plastique) et le transport », résume Nicholas Courant, porte-parole de la Fevia, dans les colonnes de Sudinfo. « La guerre en Ukraine accentue une situation qui était déjà difficile à cause de la pandémie de coronavirus. »